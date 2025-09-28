living cost indicators
إيران تُعلّق على إعادة فرض العقوبات.. عراقجي: إجراءات أي دولة ضدنا ستُواجَه بـ"ردّ صارم"

28
SEPTEMBER
2025
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.

وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش ونشرها على منصة إكس “نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء”، مضيفاً أنّ طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنّ ” تنفيذ آلية الزناد أمر غير قانوني ولسنا ملزمين بتنفيذ القرارات بما فيها تعليق التخصيب”.

أضاف: “إذا أقدمت أي دولة على اتخاذ أي إجراء ضدنا بناء على القرارات الأممية فستواجه ردّاً صارماً”.

وأُعيد في ساعة متأخرة من مساء السبت تفعيل عقوبات أممية شاملة ضد إيران للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد تعثّر المحادثات بين الجمهورية الاسلامية والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجَي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيّز التنفيذ تلقائيّاً الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (12,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، بعد عشر سنوات من رفعها، ومن المتوقّع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.

{{article.title}}
