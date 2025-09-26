طلب من الحاضرين مسحه.. ما سر الرمز على بدلة نتنياهو؟

A + A -

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مرتديا لرمز "استجابة سريعة" أو المعروف ب "QR".

وبعد بدء كلمته بدقائق، طلب نتنياهو من الحاضرين مسح الرمز عبر الهواتف المحمولة "لتروا لماذا نقاتل ولماذا يجب أن ننتصر".

وتوجه نتنياهو لحماس بالقول: "أطلقوا سراح الرهائن الآن وإلا سنطاردكم".

وخاطب نتنياهو الرهائن في غزة عبر مكبرات الصوت التي وضعها الجيش الإسرائيلي في القطاع، قائلا: " لن نستسلم حتى إعادتكم جميعا إلى دياركم".

وغادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة، القاعة الرئيسية، فور دخول نتنياهو للقاعة لإلقاء الكلمة المنتظرة الجمعة.

وقبل بدء الكلمة، غادرت معظم الوفود من القاعة، مع تبقي بعض الوفود والوفد الإسرائيلي خلال كلمة نتنياهو.

وسمع رئيس الجمعية العامة يقول: "الرجاء احترام قواعد الجلسة.. الرجاء الجلوس على مقاعدكم".