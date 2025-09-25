نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"

A + A -

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بيانا قال فيه إن "المفاوضات مع سوريا مستمرة".

وأضاف البيان أن نتائج هذه المفاوضات تعتمد على ضمان مصالح إسرائيل، التي تشمل، من بين أمور أخرى، نزع السلاح في جنوب غربي سوريا، وضمان سلامة وأمن الطائفة الدرزية في سوريا" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن سوريا تسرّع، تحت ضغط أميركي، وتيرة المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاقية أمنية تأمل دمشق أن تُعيد تل أبيب بموجبها أراضي استولت عليها في الآونة الأخيرة، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون معاهدة سلام شاملة.

وكان نتنياهو قد قال يوم الأحد الماضي، إنه تم إحراز تقدم بشأن اتفاق أمني مع سوريا، لكن إبرام اتفاق ليس أمرا وشيكا.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سوريا تستعيد مكانها الصحيح بين دول العالم".

وانتقد الشرع إسرائيل في كلمته، قائلا إنها لم تتوقف عن تهديد بلاده منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، مضيفا أن سياساتها "تتناقض مع دعم المجتمع الدولي لسوريا وشعبها" وهو ما يعرض المنطقة للخطر ويمكن أن يدخلها في صراعات لا أحد يعرف كيف يمكن أن ينتهي.

وجدد الرئيس السوري تعهد بلاده بالالتزام باتفاق فك الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل ودعوة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب بلاده في مواجهة هذه المخاطر واحترام السيادة ووحدة الأراضي السورية.