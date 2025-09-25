ماذا تضمنت خطة ترامب للسلام وإنهاء الحرب في غزة؟

A + A -

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدّمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة لقادة دول عربية وإسلامية في اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وأعرب ويتكوف، في قمة كونكورديا بنيويورك، عن ثقته في تحقيق "نوع من الاختراق" في الأيام المقبلة، لكنه لم يُخض في التفاصيل، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال المبعوث عن الاجتماع بين ترامب ووفد أميركي مع قادة دول عربية وإسلامية: "كانت جلسة مثمرة للغاية".

وأضاف: "قدّمنا ما نُسمّيه خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة من 21 نقطة".

وتابع: "أعتقد أنها تُعالج المخاوف الإسرائيلية، وكذلك مخاوف جميع جيران المنطقة، ونحن متفائلون، بل واثقون، من أننا سنتمكن في الأيام المقبلة من الإعلان عن نوع من الاختراق".

وكان بيان مشترك لقادة الدول العربية والإسلامية المشاركة في القمة متعددة الأطراف مع ترامب أكد ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، باعتبارها "الخطوة الأولى نحو السلام".

وبحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مصادر شاركت في الاجتماع أو اطّلعت على مضمونه فإن ترامب إلى جانب ويتكوف قدّم الثلاثاء، لمجموعة من القادة العرب والمسلمين "مخططاً" لإنهاء الحرب في غزة ولإدارة مرحلة ما بعد حماس.

وبحسب المصادر، فإن ترامب شدّد أمام القادة على أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل عاجل، محذرا من أن استمرارها يزيد من عزلة إسرائيل دوليا.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إن ترامب أبلغ القادة خلال الاجتماع بأن الحرب يجب أن تنتهي "بشكل عاجل".

وذكر مصدر آخر للموقع أن ترامب أشار إلى أنه يقدم الخطة لأنه كل يوم تستمر فيه الحرب يجعل إسرائيل "أكثر عزلة على الصعيد الدولي".

وأفادت مصادر بأن المقترحات الأميركية تمثل تنويعات على أفكار نوقشت خلال الأشهر الستة الماضية، وتحديثات لأفكار طورها غاريد كوشنر صهر ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتمثلت المبادئ الأساسية للمقترحات الأميركية في إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ووقف إطلاق نار دائم، وانسحاب تدريجي لإسرائيل من كامل قطاع غزة، وخطة لمرحلة ما بعد الحرب تشمل آلية حكم في غزة بدون مشاركة حماس، وإنشاء قوة أمنية تضم فلسطينيين لكنها تضم أيضا جنودا من دول عربية ومسلمة، وتوفير تمويل من دول عربية ومسلمة للإدارة الجديدة في غزة ولإعادة إعمار القطاع، مع مشاركة ما للسلطة الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب طلب من القادة العرب والمسلمين دعم هذه المبادئ والتزامهم بالمشاركة في خطة ما بعد الحرب في غزة.

وبحسب مصدرين، قدم القادة العرب لترامب عدة شروط لدعم خطته كالتالي:

- ألا تقوم إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

- ألا تحتل أي أجزاء من قطاع غزة.

- ألا تبني مستوطنات في القطاع.

- أن تتوقف عن تقويض الوضع القائم في المسجد الأقصى، مع زيادة المساعدات الإنسانية لغزة فورا.

وأوضح ترامب للقادة العرب والمسلمين أنه لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، وفقا لمصدرين.

وباشرت إسرائيل حملة برية وجوية في مدينة غزة، في إطار هدفها المعلن للسيطرة الكاملة عليها إذ تعتبرها آخر معاقل حركة حماس، بعد قرابة سنتين على اندلاع الحرب التي دمرت القطاع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي الأحد بنزوح نحو 550 ألف فلسطيني خلال الأيام الأخيرة، فيما أفاد الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس الجمعة بأن 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية أغسطس.

وتعدّ غزة كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان لا سيما بعدما تكدس فيها عدد كبير من النازحين إثر تدمير بلداتهم في الشمال.

وكانت الأمم المتحدة قد قدّرت في أغسطس عدد سكانها ومحيطها بأكثر من مليون نسمة.