الرئيس الإيراني: لا نسعى الى امتلاك أسلحة نووية وقرار إعادة فرض العقوبات جائر وغير قانوني

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "بلاده لا تسعى أبدا إلى الحصول على أسلحة نووية"، موضحا أن" قرار الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات جائر وغير قانوني".

وقال في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء: "أعلن مرة أخرى من على هذا المنبر أن إيران لم ولن تسعى أبدا إلى امتلاك أسلحة نووية".

واشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي، تماهى مع المحاولة الأمريكية، وحاول الضغط على طهران واستعادة العقوبات المفروضة على إيران والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وأوضح أن "الشعب الإيراني، باعتباره أعرق حضارة متصلة في العالم، وقف دائما صامدا أمام عواصف التاريخ، وأثبت مرارا أنه لا يرضخ للمعتدين".

وأضاف: "في الدفاع الأخير الذي استمر 12 يوما، تمكن الشعب الإيراني عبر الوحدة والإيمان من إفشال حسابات الأعداء، وعلى الرغم من أقسى العقوبات وأشد الضغوط النفسية، اصطف بكامله إلى جانب قواته المسلحة".

وقال: "إيران تثمن الدعم والتضامن الذي أبدته الشعوب والدول والمنظمات الدولية في هذا المسار. وفي المقابل، فإن الكيان الصهيوني بمخططاته التوسعية والعدوانية لا يهدد المنطقة فحسب، بل العالم بأسره، ناشرا الهيمنة والفصل العنصري بدلا من السلام".

وذكر أن "طهران ترسم رؤية واضحة ومفعمة بالأمل للمنطقة، رؤية تقوم على التعاون الجماعي، والأمن المشترك، والتنمية المستدامة، والعدالة الاقتصادية، وحماية البيئة، وصون الكرامة الإنسانية، واحترام سيادة الدول، رؤية قائمة على سلام حقيقي ودائم، لا على سلام يفرض بالقوة".