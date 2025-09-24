living cost indicators
مصر ترد على ترامب!

24
SEPTEMBER
2025
ردت وزارة الصحة والسكان المصرية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ربط فيها بين استخدام السيدات الحوامل للباراسيتامول وإصابة الأطفال بالتوحد.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، أن الخبراء الطبيين والجهات التنظيمية العالمية يؤكدون على سلامة الباراسيتامول، مشيرا خلال منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيسبوك، أن وكالة الأدوية الأوربية ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أعادت التأكيد على أن البارسيتامول لا يزال خيارا آمنا لعلاج الألم والحمى للحوامل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد أدلة علمية موثقة تثبت أن استخدامه أثناء الحمل حسب الإرشادات يصيب الأطفال بالتوحد.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أثار الجدل حول تصريحاته بوجود علاقة بين تناول مسكن الألم الشهير تايلينول (باراسيتامول) من قبل النساء الحوامل وزيادة خطر الإصابة بالتوحد لدى أطفالهن.

وعلى الفور، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا أكدت فيه أن الدراسات العلمية والطبية أشارت إلى عدم وجود أي صلة بين الباراسيتامول وتعرض الأطفال للإصابة بالتوحد أو مضاعفات صحية على الحوامل.

روسيا اليوم
