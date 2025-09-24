إلا أن الخبراء يقولون إنه من المرجح أن هناك عنصرا رئيسيا لا يزال مفقودا، وهو الخلاطات الكبيرة اللازمة من أجل إنتاج الوقود الصلب للأسلحة.

ويعد إعادة بناء البرنامج الصاروخي أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لإيران، التي تعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك جولة أخرى من الحرب مع إسرائيل.

وتعتبر الصواريخ أحد أدوات الردع العسكرية الإيرانية القليلة، بعدما دمرت الحرب أنظمة دفاعها الجوي - وهو أمر أصرت طهران منذ فترة طويلة على أنه لن يدرج أبدا في المفاوضات مع الغرب.