"كيف وصلت من القاعدة لرئاسة سوريا؟" هكذا رد الشرع!

23
SEPTEMBER
2025
افتتح المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد بتريوس، حواره مع أحمد الشرع، في نيويورك الاثنين، بسؤال عن ماضيه عندما كان عضوًا في تنظيم القاعدة قبل أن يصبح رئيسًا لسوريا.

وقال بتريوس، خلال فعاليات قمة كونكورديا المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن في مكانين مختلفين، عندما كنت في العراق أنت كنت محبوسًا من قبل القوات الأمريكية على مدار خمس أعوام عندما كنت في الخدمة العسكرية هناك، والآن أنت هناك كرئيس سوريا، وقمت بتحرير سوريا من نظام بشار الأسد وتشترك الآن في أول انعقاد للأمم المتحدة كرئيس لبلدك... اشرح لنا كيف وصلت من القاعدة في العراق منذ 20 عامًا لمكانك الآن كرئيس سوريا على هذه المنصة في مدينة نيويورك".

وحينها رد الرئيس السوري المؤقت بالقول: "جيد أنه في وقت من الأوقات كنا في ميدان حرب وانتقلنا إلى ميدان حوار الآن، من خاض الحرب هو أكثر الناس الذين يعلمون أهمية السلام، الماضي له أحكام خاصة فيه تتعلق بالأعراف وقوانين تلك المرحلة. التاريخ عندما نريد أن نحاكمه يجب أن نحاكمه بقوانين الماضي وليس بقوانين الحاضر". 

وأشار الشرع إلى ماضيه، قائلا: "كانت لها حقبلة له ظروف خاصة في المنطقة، كان فيه احتلال للعراق... وسوريا كانت مهددة بشكل كبير، حجم المرحلة في ذات الوقت والوعي واندفاع الشباب كلها عوامل كانت تساعد على اختيارات في تلك المرحلة، المهم أنه كانت النوايا سليمة تجاه الدفاع عن الناس وحقوق الناس وإنقاذ النساء والأطفال من الظلم الذي كان حاصل في المنطقة".

وأضاف الشرع: "ربما تجري بعض الأخطاء في مسيرة أي إنسان، لكن الأهم أن نكون مركزين على حماية الإنسان من المخاطر التي تحيط به أثناء عمليات الاضطرابات التي تحصل في أي منطقة كانت.. التزامنا بهذا الخط هو ما أوصلنا اليوم إلى ما نحن عليه وأن نسمع بعض كأصدقاء". 

 وبات رئيس الإدارة السورية الحالية أحمد الشرع أول رئيس للبلاد يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967.

CNN
