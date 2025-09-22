living cost indicators
غزة.. مقتل 86 فلسطينيا منذ فجر الأحد والجيش الإسرائيلي يعلن دخول مدينة غزة

22
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال مراسل RT، يوم الأحد، إن 86 فلسطينيا لقوا مصرعهم جراء استهدافات إسرائيلية شملت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد المراسل بأن الأرقام الموثقة التي وصلت إلى مستشفيات غزة، تم تسجيلها من الساعة 12:00 فجرا حتى 10:20 مساء يوم الأحد 21 سبتمبر.

 

وذكر أن مستشفى "الشفاء" استقبل 40 جثة، و"المعمداني" 15، و"العودة" 10، ومستشفى "ناصر" 3 جثث.

 

وشهد القطاع عدة هجمات مباشرة ومكثفة منها قصف مدفعي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة وغارات جوية على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

 

كما فجر الجيش الإسرائيلي مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، تزامنا مع إلقاء مناشير تطالب السكان بالإخلاء الفوري والتوجه نحو الجنوب.

 

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الأحد، أن قوات "الفرقة 36" بدأت الدخول إلى مدينة غزة في إطار عملية "عربات جدعون 2" وذلك بعد أسبوعين من رفع الجاهزية للمرحلة القتالية الجديدة.

 

وأفاد الجيش بأنه على مدار الأيام الأخيرة هاجمت قوات الفرقة عشرات الأهداف الإرهابية في قطاع غزة لعزل منطقة القتال لتتمكن من الدخول إلى الميدان.

 

وأشار في بيان منفصل إلى أنه تم إجلاء أكثر من 550 ألفا من سكان مدينة غزة جنوبا.

 

وفي اليوم الـ716 من حرب الإبادة الجماعية باعتراف الأمم المتحدة، تواصل إسرائيل فرض التجويع على سكان غزة لدفعهم على النزوح من مدينة غزة، بالتزامن مع تكثيف قصف جوي ومدفعي كثيف.

روسيا اليوم
