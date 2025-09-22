living cost indicators
الإعلام العبري ينقل مشاهدات إسرائيليين عن عمليات قرب الحدود مع مصر والأردن

كشف تقرير إسرائيلي عن تصاعد مقلق في وتيرة تهريب الأسلحة عبر الحدود الجنوبية، حيث أبلغ سكان مستوطنات قرب حدود مصر السلطات الأمنية عن عبور عشرات الطائرات العملاقة المسيرة يوميا.

 

الإعلام العبري ينقل مشاهدات إسرائيليين عن عمليات قرب الحدود مع مصر والأردن

وأشار موقع "الصوت اليهودي" (Hakol Hayehudi) الإخباري إلى أن عمليات التهريب عبر الحدود المصرية بلغت في الأيام الأخيرة مستويات غير مسبوقة، لكن في غياب أرقام رسمية من الجيش الإسرائيلي، يصعب تحديد النطاق الحقيقي لهذه الظاهرة.

 

وأضاف الموقع أن سكانًا في المستوطنات الحدودية أفادوا بأن عشرات الطائرات المسيرة العملاقة تعبر يوميًا من نقطة واحدة فقط على الحدود، ما يثير تساؤلات جدية حول مصدرها وهدفها.

 

وتساءل التقرير: "من يسلح عرب البدو في صحراء النقب؟"، دون أن يقدم إجابة واضحة، في إشارة إلى غموض الجهات الداعمة لهذه العمليات.

 

وقال مزارع يعيش ويعمل قرب الحدود: "قضيت ليلة أمس في المزرعة، وأحصيت ما لا يقل عن 12 طائرة مسيرة دخلت الأراضي الإسرائيلية. أمام مزرعتي، الحدود مُخترقة بشدة، ولا أحد يتعامل مع هذه الظاهرة. سُمعت أصوات قصف مدفعي كثيفة، لكن يبدو أنه لم يُصب أحد... طلقات نارية كثيرة تتطاير في المنطقة. إذا لم نستيقظ ونفكر في حلول، فسيكون الوضع كارثيًا".

 

وأضاف الموقع أنه خلال ليلة السبت الماضي، أبلغ سكان مستوطنة "بئر ميلكا" عن عبور ما لا يقل عن 25 طائرة مسيرة عملاقة، اخترقت الأجواء ودخلت العمق الإسرائيلي. وأشار إلى أن هذه الطائرات ضخمة، وكل واحدة منها قادرة على حمل ما بين 80 و100 كيلوغرام، وأنه عند ضبط بعضها، تبين أنها كانت تحمل 10 بنادق في إحدى الحالات، وفي أخرى 4 رشاشات من طراز "MAG"، كما تم ضبط 4 رشاشات على متن طائرة مسيرة واحدة على الحدود المصرية.

 

كما تلقى الموقع رسائل من جنود خدموا على طول الحدود مع مصر والأردن، أكدوا فيها أن الوضع متشابه على الحدود الأردنية، وأن آلاف الأسلحة تُمرَّر في الواقع بين أيدي البدو والعرب داخل إسرائيل، دون رقابة أو إنفاذ يُذكر.

 

وهاجم أحد المستوطنين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قائلًا: "لا يحركون ساكنًا ضد هذه الظاهرة. أين جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي يُتقن تصفية كبار المسؤولين في كل مكان، ولا يُخصّص موارد للتعامل مع حدث غير مسبوق كهذا، يوحي بأن التجارة عبر الحدود بهذه الطريقة باتت شرعية؟".

 

وزعم الموقع في ختام تقريره أن بعض الطائرات المسيرة التي ضبطت على الحدود المصرية عثر عليها لاحقًا في قطاع غزة، وأنه يشتبه في أنها تنقل جوًا إلى غزة محملة بالأسلحة أو البضائع، ثم تستخدم لاحقًا في خدمة عناصر حماس.

 

المصدر: موقع "الصوت اليهودي" (Hakol Hayehudi)

روسيا اليوم
