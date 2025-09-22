living cost indicators
"موقف" إعلامي سوري مع زوجته يدفع الشيباني للتدخل

22
SEPTEMBER
2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة إعلامي سوري حظي بإعجاب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بسبب انسحابه من الهيئة الناخبة لأعضاء مجلس الشعب عن حلب، فاسحا المجال أمام زوجته للترشح.

 

وكتب الإعلامي معتز خطاب على صفحته في "فيسبوك": "انسحبت قبل قليل من الهيئة الناخبة لأعضاء مجلس الشعب عن حلب، وذلك بسبب تضارب الأقارب".

وأضاف: "فضلت أن أترك الفرصة لشريكة حياتي زوجتي في هذا الاستحقاق سائلاً الله لها التوفيق ولكل من يستحق الوصول". 

ليعلق الشيباني على ذلك في منشور على منصة "إكس": "هذا هو وجه سوريا الحضاري وطن يؤمن بالمرأة ويصونها ويفخر بدورها البناء نحو غد أفضل".

 

وحظي منشور خطاب بإعجاب وتعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، قد أعلن السبت، تمديد فترة قبول الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى الساعة الواحدة من ظهر، الأحد.

 

وأوضح نجمة في تصريح لوكالة "سانا" أن التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الرقابة الشعبية على عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة.

 

 

Skynews
{{article.title}}
