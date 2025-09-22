بينهم 50 في مدينة غزة.. مقتل 68 شخصا منذ فجر الأحد

A + A -

شهدت الساعات الأخيرة قصفا إسرائيليا عنيفا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 68 شخصا، بينهم 50 في مدينة غزة، وفق ما أعلنت مصادر طبية في القطاع.

وبحسب المصادر ذاتها، نقل 40 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و15 إلى المستشفى المعمداني، و10 إلى مستشفى العودة، و3 إلى مستشفى ناصر.

هذا وقد أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأن 1.9 مليون شخص باتوا نازحين قسرا في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حجم المعاناة والدمار في القطاع لا يمكن تصوره.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "منذ عامين طويلين جدا، تدعو الأونروا إلى وقف إطلاق النار في غزة. حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره".

وأضافت: "قُتل وجرح عشرات الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال"، قائلة: "في يوم السلام. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق الآن".

وفي السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 65,283 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

وأشارت التقارير إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.