تفاصيل مروّعة في جريمة قتل طبيب.. استدراج وخنق وسرقة!

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته. 

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه "بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قتل 2 من المتهمين المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجتا له مخططا محكما أعدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه".

أضاف أمر الإحالة، أنه "وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاء بأدوات أعدنا إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي النقطتاء من مسرح الواقعة، لشل مقاومته و الحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات".

(اليوم السابع)

