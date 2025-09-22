living cost indicators
في أول يوم مدرسة.. أب يشعل مواقع التواصل بزي غريب

22
SEPTEMBER
2025
أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين، تفاعلاً واسعاً بعدما ظهر أب يرتدي زي "سبايدر مان" الشهير أثناء اصطحابه لطفليه إلى المدرسة في أول يوم من العام الدراسي الجديد، محققاً لهما أمنية خاصة طالما انتظراها.

فقد ارتدى الأب في المشهد الطريف الذي وقع في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، زي البطل الخارق وأمسك بيدي طفليه هارون وموسى وهما يضحكان في طريقهما إلى مدرسة "معاذ بن جبل لغات"، وسط دهشة وفرحة الزملاء والمارة الذين بادر بعضهم بالتصفيق والتصوير.

وجاء في منشور مرافق للفيديو، نشرته صفحة "دمنهور" الشهيرة على فيسبوك: "في أول يوم دراسة، هارون وموسى كان عندهم أمنية خاصة جدًا.. طلبوا من باباهم إن سبايدر مان هو اللي يوصلهم، وباباهم الجميل ما حبش يكسّر فرحتهم ونفّذ الأمنية. المعنى الحقيقي للسعادة".

كسر رهبة أول يوم
في حين أوضحت والدة الطفلين لوسائل إعلام محلية أن الفكرة جاءت بهدف كسر رهبة اليوم الأول للدراسة، خاصة أنهما كانا متوترين من المدرسة الجديدة. وأضافت أن زي "سبايدر مان" كان هدية عيد ميلاد لهما، فقرّر الأب استغلاله لتحويل اليوم إلى ذكرى لا تُنسى.

يذكر أن هذا المشهد لاقى انتشاراً واسعاً، مع آلاف المشاركات والتعليقات الإيجابية. وكتب أحد المتابعين: "هذا هو معنى الأبوة الحقيقية"، فيما علّق آخر: "سعادة الطفل لا تقدر بثمن".

وأتت الواقعة قبيل انطلاق العام الدراسي 2025-2026 في مصر يوم 21 سبتمبر، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الجديد سيشهد اهتماماً أكبر ببرامج الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب بعد سنوات من تداعيات جائحة كورونا والتحديات التعليمية.

ويرمز "سبايدر مان" عالمياً للشجاعة والمغامرة، لكنه في مصر بات يظهر أحياناً في سياقات اجتماعية إيجابية، مثل الفعاليات المدرسية وحملات التوعية.

كما أن المشهد يذكر بمشاهد أخرى سابقة أثارت تفاعلا واسعا، مثل قضية الطفل ياسين في أبريل 2025، حين ارتدى قناع "سبايدر مان" لإخفاء هويته أثناء جلسة قضائية خلال محاكمة متحرش.

لكن هذه المرة، حملت الشخصية الخيالية رسالة مبهجة عن الأبوة والحنان، ورسخت أن أبسط اللمسات قد تترك أثراً لا يُنسى في ذاكرة الأطفال.

العربية
