"حالته حرجة".. هل دخل الأسد المستشفى؟

أثار المرصد السوري لحقوق الإنسان الجدل بعد مطالبته السلطات الروسية بتقديم توضيح رسمي، حول ما تردد عن إدخال رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، إلى أحد مستشفيات ضواحي موسكو بحالة صحية حرجة نتيجة إصابته بتسمم.

حتى الآن، لم تصدر السلطات الروسية أي تعليق رسمي حول هذه المعلومات، ما يجعل الأنباء المتداولة غير مؤكدة من مصادر رسمية، ويزيد الغموض المحيط بصحة الأسد.



وتأتي هذه الأنباء في وقت سبق أن أعلنت فيه الحكومة السورية، عبر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عن تحرك دولي رسمي لملاحقة بشار الأسد وشقيقه ماهر بتهم ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ما يضاعف الاهتمام الدولي بأي تطورات تتعلق بمصير رأس النظام السوري.