وقال موقع "اليوم السابع" إن القاتل فرّ هاربا بعد ارتكاب جريمته، وانتحر برمي نفسه أسفل عجلات قطار بمدينة طلخا.

وذكر الموقع أن مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بقيام أب بإنهاء حياة أولاده الثلاثة بمنطقة شارع المدارس.

وبعد توجه ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبينوا بالفحص، أن رجلا يعمل سائق سيارة نقل كبيرة، أنهى حياة أبنائه الثلاثة عن طريق الخنق.

وتبيّن لضباط المباحث أيضا أن الرجل تسبب بإصابة زوجته بعشر طعنات مستخدما سكينا.

واستدعيت سيارة إسعاف على الفور لإنقاذ الزوجة، حيث نقلت إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، لتلقي العلاج.

ووفقا لتحريات المباحث، فإن الأب هرب مباشرة عقب جريمته إلى مدينة طلخا، ونعى أولاده على مواقع التواصل، وانتحر ملقيا نفسه أسفل عجلات قطار.

ولا يزال الغموض يلف القضية ودوافعها، علما أنه تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح جثامين الاطفال لمعرفة أسباب الوفاة بدقة.