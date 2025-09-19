وقال كاتس في منشور على منصة إكس: "سيُستبدل علم الحوثيين بالعلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في العاصمة اليمنية"، وفقا لما ذكره موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "يا عبد الملك الحوثي، سيأتي دورك. ستُرسل للقاء حكومتك بأكملها وجميع أعضاء محور الشر الفاشلين الذين ينتظرون في غياهب الجحيم".

وحسب قوله، سيتم استبدال شعار الحوثيين "الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود" المكتوب على علم الحوثيين بالعلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحد".

وكان كاتس هدد باغتيال عبد الملك الحوثي في مايو الماضي، وقال حينها: هاجم الجيش الإسرائيلي الموانئ اليمنية وألحق بها أضرارا جسيمة، ومطار صنعاء لا يزال مدمرا".

واضاف" إذا استمرتا الجماعة في إطلاق الصواريخ.. فستتلقى ضربات موجعة".