نتنياهو يعد بالمفاجآت!

تواصل القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حيث أفاد مراسلو "العربية" و"الحدث" بتقدم الدبابات الإسرائيلية من عدة محاور في حي الشيخ رضوان ومنطقة أبراج المخابرات شمال غربي المدينة. جاء هذا التقدم وسط قصف عنيف وغارات جوية مكثفة استهدفت أحياء متعددة، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص في خيمة نازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة.

مصادر محلية أوضحت أن القصف طال منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في شمال وغرب القطاع، مع استمرار عمليات النزوح الجماعي نحو المناطق الجنوبية. وأفاد شهود عيان بأن عشرات العائلات الفلسطينية علقت على شارع الرشيد وسط غزة بسبب الازدحام وقلة وسائل النقل، واضطرت العديد منها للمبيت في العراء.



في المقابل، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس العمليات الجارية بأنها "مرحلة الحسم"، مشيرًا إلى اعتماد الجيش أسلوبًا جديدًا للسيطرة الميدانية وتدمير البنية التحتية لحركة حماس فوق الأرض وتحتها. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستلاحق حماس حتى النهاية، محذرًا من استخدام الأسرى كدروع بشرية، ومشيرًا إلى مفاجآت قادمة لم يحدد طبيعتها بعد.



ردت حماس على تصريحات نتنياهو بتحذير إسرائيل من مواجهة "حرب استنزاف قاسية"، مؤكدة أن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل أحياء متعددة بغزة وأن أي تهديد بحياتهم لن يردع الحركة عن الدفاع عن نفسها، مع الإعلان عن استعداد عناصرها لاستخدام عبوات ناسفة ضد الجرافات الإسرائيلية.



على الصعيد الدولي، استخدمت الولايات المتحدة مرة جديدة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، لتكون هذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الفيتو الأمريكي منذ بدء الصراع في أكتوبر 2023. يأتي هذا التصعيد في وقت تتهم فيه لجنة تحقيق دولية إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، في حين بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين أكثر من 65 ألف قتيل، أغلبهم من المدنيين، حسب بيانات الهيئات الصحية في غزة، فيما تستمر الحرب في التأثير على حياة الملايين داخل القطاع.