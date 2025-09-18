living cost indicators
لغز الهجوم.. هكذا اخترقت إسرائيل سماء الدوحة!

18
SEPTEMBER
2025
كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الخميس، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف قادة من حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، موضحاً كيف تمكّنت المقاتلات الإسرائيلية من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي دون كشفها.

وقال المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس" إن مقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخ باليستية من فوق البحر الأحمر، في عملية معقّدة صُممت لتفادي دخول أجواء أي دولة شرق أوسطية وتحييد الرادارات القطرية. وأوضح مسؤول آخر في البنتاغون أن الضربة نُفذت على طريقة "الهجوم عبر الأفق"، وهو مصطلح يُستخدم عادة للإشارة إلى ضربات تُنفذ من مسافات بعيدة، من خارج مجال الدولة المستهدفة.

وبحسب المصادر الأميركية، فإن إسرائيل اعتمدت على إطلاق الصواريخ إلى الفضاء قبل أن تعود نحو أهدافها في الدوحة، ما سمح بإبقائها خارج أجواء الدول المجاورة التي تسعى تل أبيب إلى بناء علاقات دبلوماسية معها.

وأفادت "أسوشيتد برس" أن الضربة التي وقعت في 9 أيلول، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص، جاءت بينما كان قادة من "حماس" مجتمعين في الدوحة لمناقشة مقترح لوقف إطلاق النار في غزة. إلا أن العملية أطاحت بأشهر من الجهود الدبلوماسية التي كانت تقودها قطر لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وبعد أيام فقط من الغارة، شرعت إسرائيل في هجوم بري واسع على مدينة غزة، ما أثار غضباً إقليمياً ومخاوف متزايدة لدى دول المنطقة من إمكانية تعرّضها لهجمات مشابهة.

أشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي استفاد من عنصر المفاجأة عبر إطلاق الصواريخ من اتجاه غير متوقع، في وقت تعمل فيه القيادة المتقدمة للقوات الأميركية في الشرق الأوسط من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقال سيدهارث كاوشال، الباحث المتخصص في شؤون الصواريخ بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "نحن نتحدث على الأرجح عن دقائق قليلة فقط بين لحظة الإطلاق ولحظة الاصطدام، وهو وقت قصير للغاية. وحتى لو تم رصد الصواريخ عبر بطاريات باتريوت، فإن اعتراضها سيكون مسألة حظ ليس إلا".

 

 

 

Skynews
