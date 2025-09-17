living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو- الشورت للرجال.. ممنوع في سوريا!؟

17
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل، يظهر مشكلة بين مواطن يرتدي الشورت وأحد عناصر الأمن الداخلي في مدينة دمشق، بسبب ارتداء الشورت!

وطلب الشخص الذي قالت وسائل إعلام محلية أنه "عنصر في الأمن الداخلي"، من الرجل الذي يرتدي الشورت، النزول من الباص، ليتساءل الشخص عن القانون، فيما ظهر صوت سيدة تشتكي وتتضامن مع الرجل، ليأتي رد عنصر الأمن: "نحن ضلينا برا البلد 14 سنة"، لتقول السيدة أن الشاب أيضاً كان مهجراً وقد عاد منذ يومين فقط إلى سوريا.

وقال "عنصر الأمن" في الفيديو أنه لا يريد نقاش الموضوع، ليسأله الرجل صاحب الشورت مرة أخرى "وين القانون؟"، فيرد بأنه لا يوجد قانون بل هنالك "الدين والشريعة فقط" مطالباً الرجل بالشكوى إلى الوزارات المعنية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وشهد الفيديو تفاعلاً واسعاً بين السوريين في مواقع التواصل مع مطالبات بضع حد لمثل هذه التصرفات "الفردية" إذ تنتهك الإعلان الدستوري، الذي كفل لكل السوريين حرياتهم الشخصية.

وتثير هذه الحوادث المتكررة في سوريا مخاوف حول الحريات الفردية في بلد ما زال هشاً بعد تغير السلطة فيه وإسقاط نظام الأسد الديكتاتوري الذي حكم البلاد لأكثر من خمسة عقود، علماً أن هذه التصرفات تخالف الإعلان الدستوري الذي طرحته الحكومة الجديدة وتقول المادة 12 فيه: "تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته. تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout