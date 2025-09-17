living cost indicators
لقاءٌ مرتقب بين الشرع ونتنياهو.. في هذا التوقيت؟

17
SEPTEMBER
2025
ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء ‏الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لترتيب لقاء مع الرئيس ‏السوري أحمد الشرع، نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي.‏

ونقل “أكسيوس” عن مسؤول في حكومة الاسرائيلية قوله إن ‏نتنياهو يخطط لعقد هذا اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة في نيويورك بنهاية أيلول/سبتمبر، لكنه ‏أشار في الوقت نفسه إلى أن فرص انعقاد الاجتماع تبدو ‏ضئيلة في هذه المرحلة.‏

وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب وجّه له دعوة لزيارة البيت الأبيض ‏في 29 أيلول/سبتمبر.‏

ويعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير ‏الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الاسرائيلية رون ديرمر، ‏اجتماعاً جديداً يوم الخميس المقبل في العاصمة الأذربيجانية ‏باكو، ضمن سلسلة لقاءات تُجرى تحت ضغط الإدارة ‏الأميركية، تهدف إلى تسريع التفاهمات الأمنية بين الطرفين، ‏وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي.

