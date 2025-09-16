الاجتياح البري بدأ.. فرقتان اسرائيليتان تدخلان قلب غزة!

A + A -

بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس وإبلاغه بأن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل، بدأت تل أبيب المرحلة الرئيسية من عملية برية للسيطرة على مدينة غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2" مع فرقتين بدأتا بالمناورة نحو وسط مدينة غزة.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الفرقتين النظاميتين 162 و98 تقودان العملية في مدينة غزة وستنضم الفرقة 36 للعملية تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.



من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته "بدأت عملية عسكرية متصاعدة في غزة".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي توقعه بانتهاء عملية مدينة غزة خلال بضعة أشهر.