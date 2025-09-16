لاقت تفاعلًا.. زلّة لسان أمير قطر في القمة العربية! (فيديو)

A + A -

شهدت القمة العربية الإسلامية في الدوحة حادثة طريفة، حيث وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زلة لسان خلال تقديمه الرئيس الموريتاني.

قال الأمير: "أعطي الآن الكلمة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوي رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فليتفضل"، قبل أن يدرك خطأه بسرعة ويعتذر قائلاً: "شكراً فخامة الرئيس والمعذرة، أنا ذكرت الغزاوي وهي الغزواني، أرجو المعذرة على هذا الخطأ وأعتقد معروف أسباب الخطأ هذا"، في إشارة إلى المعاناة التي يشهدها قطاع غزة.

وقد لاقى هذا الموقف تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين المعلقين الذين تداولوا الفيديو، معتبرين الاعتذار علامة على وعي الأمير بالموقف واحترامه للرؤساء والزعماء المشاركين في القمة.