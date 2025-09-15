living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر

15
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد الشعوب وزعزعة الأمن والاستقرار".

أضاف عباس خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "نجتمع اليوم في الدوحة لنقف صفا واحدا إلى جانب دولة قطر الشقيقة معلنين تضامننا الكامل معها ضد الاعتداء الإٍسرائيلي الغاشم. نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد شعوبنا وأمننا. ندعو  الى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات". 

وتابع: "نؤكد مجددا أن مفتاح الأمن والاستقرار في منطقتنا يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين على حدود 1967. لا يمكن للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أن تكون شريكا في الأمن والاستقرار في منطقتنا. يتطلب الأمر تدخلا من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف هذه الممارسات المارقة من دولة الاحتلال. دولة فلسطين تقيم عاليا المواقف التي تقف إلى جانب دولتنا ونشيد بالجهود التي تبذلها الشقيقتان مصر وقطر ونشكر الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الذي ترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية لتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية لدولة فلسطين وحشد الدعم الدولي لنيل الحرية والاستقلال".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout