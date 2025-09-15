living cost indicators
نتنياهو يهدد الدوحة مرة أخرى!

15
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن الهجوم الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة كان "قراراً إسرائيلياً بالكامل"، مشدداً على أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عنه، ولا يستبعد شنّ المزيد من الضربات على قادة الحركة "أينما كانوا".

وأوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن ما جرى في الدوحة الثلاثاء الماضي "يُعدّ رسالة واضحة لقادة حماس بأنهم قد يختبئون لكنهم لن يتمكنوا من الهرب"، مضيفاً: "لا حصانة لحماس في أي دولة".

ورغم إعلان حماس نجاة أبرز قادتها من الهجوم، قال نتنياهو: "لا يمكن القول إن الغارات على الدوحة قد فشلت، فما زلنا ننتظر التقارير النهائية حول نتائج العملية".

كما اعتبر أن ردود الفعل الدولية المندّدة بالهجوم تنطوي على "نفاق"، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل مساعيها للتأكد من أن حماس "لن تشكل تهديداً بعد اليوم".

وفي سياق آخر، أثنى نتنياهو على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة إيران في حزيران الماضي، واصفاً ذلك بأنه "رسالة واضحة من واشنطن بأنها ستدافع عن نفسها وعن حلفائها". وأضاف: "الولايات المتحدة أفضل حليف لإسرائيل، وتحالفنا معها اليوم في أفضل أحواله، وترامب صديق عظيم لإسرائيل".

 

