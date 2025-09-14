living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته

14
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن اللاعب في نادي الهلال الرياضي، محمد رامز سلطان، قتل في غارات إسرائيلية مع 14 فردا من عائلته.

وكتب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في حسابه على فيسبوك: "استشهاد الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، و14 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بقطاع غزة".

وأوضح أن اللاعب الطفل محمد رامز السلطان قتل مع 14 من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، يوم الجمعة، في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وأوضح الاتحاد الفلسطيني للكرة أن محمد السلطان لحق بزميله في نادي الهلال مالك أبو العمرين الذي قتل بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء انتظاره الحصول على المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن "الرياضة الفلسطينية تدفع ثمن العدوان المستمر على القطاع، حيث لم يسلم حتى الأطفال والرياضيون".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout