إيقاف مدير مستشفى وأطباء.. إليكم السبب

تم إيقاف مدير مستشفى 6 أكتوبر في مصر عن العمل وإحالته للتحقيق، إلى جانب إنهاء تعاقد أطباء قسم طب وجراحة العيون المشاركين في عدد من الإجراءات الجراحية.

وجاء القرار على خلفية شكاوى متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض عدد من المرضى لمضاعفات صحية بعد إجراء عمليات في قسم الرمد بالمستشفى، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، وفق بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على "فيسبوك".

وتأتي هذه القرارات عقب متابعة مباشرة من وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار للشكاوى، حيث وجه بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في ملابسات الواقعة بدقة وموضوعية.

وشملت اللجنة الرئيسة عددًا من أساتذة كليات الطب من ذوي الخبرة في تخصصات جراحة العيون والعدسات، لتقييم دقة الإجراءات الجراحية والتشخيصية، ومتابعة الحالات التي وردت بشأنها الشكاوى، مع تقديم الدعم الطبي والنفسي اللازم للمتضررين.

وحسب البيان، شملت التوجيهات تشكيل لجنة مختصة بمكافحة العدوى لفحص مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعايير التعقيم داخل المنشأة الطبية، بالإضافة إلى لجنة فنية لتقييم سلامة المعدات والأدوات الطبية المستخدمة داخل غرف العمليات وضمان مطابقتها للمعايير العالمية، وجرى أيضًا تشكيل لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أوجه القصور المحتملة في الإدارة أو الكوادر البشرية.

وأظهرت تقارير اللجان التي تابعت الواقعة وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، برغم معرفتهم بها وخضوعهم لتدريبات سابقة بشأنها.

وبالاستناد إلى نتائج تلك التقارير، قرر وزير الصحة إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام، لإجراء تحقيق قضائي شامل في أسباب الواقعة وتداعياتها، كما أصدر توجيهاته إلى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل وإحالته للتحقيق.

كما قرر إسناد مهمة الإشراف المؤقت على المستشفى إلى مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، إلى جانب مهامه الأساسية، مع تكليف اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة جميع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة بشكل عاجل.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة بحماية حقوق المرضى، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تقصير يمس سلامة المواطنين أو يؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.(إرم نيوز)