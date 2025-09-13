نجاة مسؤول قطري كبير من "هجوم الدوحة" بالصدفة!

A + A -

كشف مصدر قطري رفيع لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة، وكادت أن تودي بحياة قيادات من حركة "حماس"، كادت أيضاً أن تُنهي حياة مسؤول قطري بارز.

وبحسب المصدر، فإن المسؤول كان من المفترض أن يتواجد في المبنى المستهدف قبل ساعة أو ساعتين من الضربة، لكن غيابه حال دون تفاقم الأزمة. وأوضح أن هذا المسؤول يُعد شخصية بارزة ومقربة من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

من جهتها، أعلنت "حماس" أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية لم يُصب في الهجوم، مؤكدة أن الضحايا الذين سقطوا، وبينهم نجل الحية، كانوا من فريق عمل يُحضّر لاجتماع مع قيادة الحركة، وبعضهم جاء من تركيا لبحث مبادرة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.