living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بينهم لبنانيّان.. الجيش الإسرائيلي يكشف عمل الوحدة 840 التابعة لـ"فيلق القدس"! (صورة)

12
SEPTEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عن كشف "سلسلة من العمليات الأمنية على الأراضي السورية، أسفرت عن القبض على عدة خلايا زاعمًا انه تم تحريكها من قبل الوحدة 840، وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني".

وادعى الجيش الإسرائيلي ان "تم نقل العناصر التي تم القبض عليها للتحقيق، حيث تبين أن الوحدة 840 كانت توجه هذه الخلايا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل البلاد وخارجها".

وزعم الجيش أنه "خلال شهري آذار ونيسان من العام الحالي، تم القبض على عنصرين ميدانيين تابعين للوحدة 840، هما زيدان الطويل ومحمد الكريان. كما تم خلال الأسابيع الماضية اعتقال خلايا  أخرى، كان يقودها اللبنانيان قاسم صلاح الحسيني ومحمد شعيب، اللذان اغتيلا الشهر الماضي في لبنان، وكانا من أبرز العناصر في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق يهودا والسامرة والجبهة الشمالية".

وخام ادرعي زاعمًا: "أظهرت التحقيقات أن بعضهم لم يكونوا على علم بالجهة التي يعملون لصالحها، حيث تم تجنيدهم عبر الرشوة المالية".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout