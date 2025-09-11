"حماس" شيعت شهداء الهجوم الإسرائيلي في قطر: اغتيال لمسار التفاوض

A + A -

اعتبرت حركة "حماس" أنّ "الهجوم الإسرائيلي في قطر هو بمثابة اغتيال لمسار التفاوض برمته" متهمة الولايات المتحدة بأنها "شريك كامل" به، بعيد تشييع ضحايا القصف في الدوحة بمشاركة أمير الدولة.

وقال القيادي بالحركة الفلسطينية فوزي برهوم في كلمة في الدوحة إنّ "هذه الجريمة لم تكن مجرد محاولة اغتيال للوفد. بل هي قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته".

كما أشار إلى "إصابة زوجة (الحية) وزوجة ابنه الشهيد وأحفاده" في الهجوم، من دون أنّ يكشف مصير قادة الحركة الذين كانوا باجتماع في المبنى.

واتهم برهوم الولايات المتحدة بأنها "شريك كامل" في الهجوم الإسرائيلي.

وقال: " إنّ الإدارة الأميركية شريك كامل في هذه الجريمة بتحملها المسؤولية السياسية والأخلاقية عبر توفير الغطاء والدعم المتواصل لعدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة ضد شعبنا".

ووسط حراسة مشددة في الدوحة، أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب على الضحايا وهم خمسة فلسطينيين وعنصر أمن قطري، ولُف نعش الأخير بعلم قطر والخمسة الآخرين بأعلام فلسطين، على ما أظهر البث المباشر لتليفزيون قطر.

وتقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المصلين والمشيعين وكثير منهم ارتدوا الثوب الأبيض التقليدي.

وأغلقت في الدوحة بعض الطرقات، خصوصا تلك المؤدية إلى محيط المسجد مع انتشار كثيف لقوات الأمن الداخلي (لخويا) الذين قُتل زميلهم في القصف الإسرائيلي.

وشهدت الشوارع المحيطة بالمسجد ازدحامات سير خانقة، إذ أقيم التشييع في وقت الذروة بالعاصمة مع انتهاء دوامات العمل الرسمية للموظفين والمدارس، وقبل عطلة نهاية الأسبوع وهي الجمعة والسبت في قطر.