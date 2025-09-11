living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صورة فضائية للغارة الاسرائيلية على الدوحة

11
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت صور أقمار اصطناعية حجم الأضرار التي خلفتها الضربة الجوية الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت اجتماعًا لقادة حركة حماس يوم الثلاثاء.

وفي الصور التي نشرتها شركة "بلانت لابس"، يتضح أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مجمعًا سكنيًا محاطًا بسور، كان يضم الوفد المفاوض من الحركة الذي اجتمع لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار الأميركي.

وأظهرت الصور الملتقطة بعد الهجوم وقوع أضرار في خمسة مبانٍ داخل المجمع، بينما لم تتأثر الأبنية المجاورة بشكل كبير. وقد تعرض المبنى الواقع في أسفل الزاوية اليمنى للصورة لأشد الأضرار، إلى جانب المبنى المجاور له على اليسار.

كما أظهرت صور ما بعد الغارة هرع عدد كبير من المركبات إلى الموقع، في محاولة لاحتواء آثار الضربة، بينما شملت الأضرار أيضًا مبنى صغيرًا قرب مسبح داخل المجمع.

قطر وصفت الهجوم بأنه "جبان" و"اعتداء إجرامي"، مؤكدة احتفاظها بحق الرد. وأسفر القصف عن مقتل ستة أشخاص، لم يكن بينهم أي من القادة البارزين المشاركين في الاجتماع.

من جانبها، أوضحت حركة حماس أن القتلى هم: همام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لباد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسون، فضلاً عن الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout