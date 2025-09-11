اعتقال خلية تابعة للحزب في ريف دمشق؟

A + A -

أعلن العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، أنّ الوحدات الأمنية المختصة، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكّنت بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثّف من إلقاء القبض على خلية تابعة لـ "حزب الله" في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وأوضح الدالاتي أنّ العملية أسفرت عن مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخًا من طراز غراد، وصواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.

وأشار إلى أنّ الملف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف التي كانت الخلية بصدد تنفيذها.