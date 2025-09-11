من أنقرة إلى المتوسط.. رصد هزات أرضية وهذه قوتها

A + A -

شهدت منطقة البحر المتوسط والعاصمة التركية اليوم الخميس، هزات تجاوزت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر، العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، وفقًا للبيانات الصادرة عن مرصد قنديللي وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD).

ووقعت الهزة صباحا ومركزها منطقة قلجيك في أنقرة، حيث سجل عمق الزلزال على بعد 11.08 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وشعر بالهزة سكان مناطق: إسكي شهير، وتشانقري، وكير شهير، وكيريكالي.