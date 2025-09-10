



وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي تعليقا على عملية "قمة النار" التي شنتها المقاتلات الإسرائيلية ضد مسؤولي حماس في الدوحة، قائلا: "سياسة إسرائيل الأمنية واضحة – يد إسرائيل الطويلة ستعمل ضد أعدائها في كل مكان. لا يوجد مكان يختبئون فيه. أي شخص كان شريكا في مذبحة 7 أكتوبر سيحاسب بالكامل".