مصدر أمني إسرائيلي يكشف نتيجة هجوم قطر!

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، نقلاً عن مصدر أمني، إنه من المحتمل أن هجوم قطر لم يحقق النتيجة المرجوة.

وقبلها، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح الأربعاء، بأن العملية في الدوحة تم التخطيط لها منذ أسابيع، مشيرة إلى أن جهاز "الشاباك" ينتظر النتائج النهائية للهجوم في قطر. ونقلت "معاريف" عن مسؤول في القوات الجوية الإسرائيلية القول إنه "لا يمكن لأي شخص كان في المبنى بالدوحة أن ينجو".

من جهته، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقول: "يدنا ستطال قادة حماس في كل مكان ولن يستطيعوا الاختباء"، متوعداً بتدمير غزة وقادة حماس "إذا لم يقبلوا بشروطنا لإنهاء الحرب". وأضاف وزير دفاع إسرائيل: "كل من شارك في 7 أكتوبر سيدفع الثمن كاملاً".

يأتي ذلك فيما أفاد "البث الإسرائيلي" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو قرر تنفيذ هجوم الدوحة رغم اعتراض قيادات أمنية بشأن التوقيت.

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى أميركا إن تل أبيب ستواصل استهداف قادة حماس، مشيراً بالقول: "إذا كانت الضربة بالدوحة قد أخطأت أي أهداف فستصيبها المرة المقبلة".

وكانت إسرائيل قد حاولت، أمس الثلاثاء، اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، في هجوم وصفته واشنطن بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي، بحسب مصادر دبلوماسية.

وطلبت الجزائر ودول أعضاء أخرى عقد هذه الجلسة، وفقا للمصادر.

وقالت حماس إن 6 أشخاص قتلوا في الهجوم المفاجئ الذي وقع في الدوحة أمس، بينهم نجل خليل الحية، الشخصية الأكثر نفوذاً في الحركة في الخارج.