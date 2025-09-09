هكذا علّقت الدول العربية على الغارات الإسرائيلية على الدوحة!

A + A -

أثار الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات لقياديين في حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، موجة واسعة من الإدانات العربية والدولية، اعتبرته أطراف عدة انتهاكاً صارخاً للسيادة القطرية وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

قطر: دانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بـ”الجبان” والذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة

الخارجية القطرية: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان إن “هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر”.

وتابع أن “الوزارة تؤكد أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة”.

وشدد على أنه “إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها”.

بن نهيان: كما أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأشد العبارات، “الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة”، مؤكداً “أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، واعتداءً خطيرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وأعرب “عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرا من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين”.

ودعا “المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف هذه الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، مؤكدا أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكًا متهوراً سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد، ويقوّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار”.

وحذّر “من أن التمادي في مثل هذه الهجمات المتهورة، في ظل غياب موقف دولي رادع وحاسم، ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويكرّس واقعًا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله”.

قرقاش: كما دان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش الثلاثاء الهجوم الإسرائيلي “الغادر” الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية.

وكتب قرقاش عبر منصة إكس إن “أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلبا وقالبا مع دولة قطر الشقيقة، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها”. من جهته، كتب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد “تضامنا الكامل مع قطر الغالية”.

السعودية: وحذّرت المملكة العربية السعودية من عواقب وخيمة لإمعان “الاحتلال الإسرائيلي في إجرامه ونساند قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات”