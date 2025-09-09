نتنياهو: استهداف قادة حماس نفذته إسرائيل بشكل مستقل بالكامل

A + A -

قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن الدولة العبرية استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية بشكل "مستقل بالكامل". وقال في بيان صادر عن مكتبه إن "العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفا "إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها"، وفق وكالة الصحافة الفنرسية.

وكانت السفارة الأميركية في قطر أصدرت بيانا قالت فيه إنها اطلعت على تقارير عن هجمات صاروخية في الدوحة، وأعلنت على إثرها تعليمات لرعاياها بالبقاء في أماكنهم، ومتابعة حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ العملية التي استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية. كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي أن واشنطن أُخطرت مسبقا بالهجوم.