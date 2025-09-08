living cost indicators
عباس: نريد دولة غير مسلحة

8
SEPTEMBER
2025
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم،  أن حركة "حماس" لن يكون لها أي دور في الحكم "في اليوم التالي" لانتهاء الحرب على قطاع غزة، مشددًا على أن الحركة ستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية، "لأننا نريد دولة غير مسلحة".

وقال عباس خلال لقائه وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر في لندن، إن الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأوضح أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة ستتولى كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب.وأضاف الرئيس الفلسطيني أن أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات "يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، وبمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وقوة أمنية شرعية واحدة".

وأعرب عن تقديره لمواقف الحكومة البريطانية، ولا سيما قرارها بنية الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك لاحقًا هذا الشهر، معتبرًا ذلك "خطوة تصحيحية لظلم تاريخي وفتح أفق جديد لتحقيق السلام".

وجدد عباس "التزام فلسطين بالسلام وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن واستقرار وسلام وحسن جوار".

