لقاء مرتقب سوري- إسرائيلي هذا الأسبوع!

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هذا الأسبوع.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه "من المتوقع أن يلتقي الوزير ديرمر وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع. وكان ديرمر قد التقى الشيباني عدة مرات سابقا، للتمهيد لاتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا. والمبعوث الأمريكي توم باراك هو من يدفع باتجاه هذا اللقاء".

وذكرت أن "الشيباني يعتبر من أقرب المقربين للرئيس السوري أحمد الشرع. وقد أكد الشرع نفسه قبل نحو أسبوعين أن بلاده تجري محادثات متقدمة مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاقية أمنية".

ويجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة المواجهة في جنوب سوريا، وعقدت جولة سابقة من المحادثات في باريس أواخر يوليو.

وتبذل الإدارة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، حيث قالت الوكالة السورية للأنباء مطلع الشهر الماضي إن الشيباني ناقش مع وفد إسرائيلي عددا من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

وأضافت أن النقاشات تركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء (جنوب سوريا)".