living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء مرتقب سوري- إسرائيلي هذا الأسبوع!

8
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هذا الأسبوع.

 وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه "من المتوقع أن يلتقي الوزير ديرمر وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع. وكان ديرمر قد التقى الشيباني عدة مرات سابقا، للتمهيد لاتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا. والمبعوث الأمريكي توم باراك هو من يدفع باتجاه هذا اللقاء".

وذكرت أن "الشيباني يعتبر من أقرب المقربين للرئيس السوري أحمد الشرع. وقد أكد الشرع نفسه قبل نحو أسبوعين أن بلاده تجري محادثات متقدمة مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاقية أمنية".

ويجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة المواجهة في جنوب سوريا، وعقدت جولة سابقة من المحادثات في باريس أواخر يوليو.

وتبذل الإدارة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، حيث قالت الوكالة السورية للأنباء مطلع الشهر الماضي إن الشيباني ناقش مع وفد إسرائيلي عددا من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

وأضافت أن النقاشات تركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء (جنوب سوريا)".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout