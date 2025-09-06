بالصورة - انهيار جسر قيد الإنشاء في كربلاء!

A + A -

أفادت وسائل إعلام عراقية، السبت، بسقوط جسر العطيشي، قرب مدخل باب بغداد، ضمن محافظة كربلاء، وسط أنباء عن وقوع ضحايا من المدنيين، تحت الأنقاض.

وأظهرت مشاهد مصورة، متداولة على الصفحات الاجتماعية، اللحظات الأولى لسقوط الجسر، وسط حالة من الفزع التي عمت المواطنين القريبين منه.

وأفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، بأن فرقه متواجدة حاليا في موقع انهيار الجسر، وتواصل أعمال إزالة الأنقاض بحثا عن عالقين تحته.

وفي وقت لاحق، أفاد مصدر أمني، بسقوط 5 مصابين وفق المعلومات الأولية.

كما قالت دائرة صحة كربلاء في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "حصيلة حادث انهيار ركائز مجسر تقاطع الوند، تشمل إصابة خمسة أشخاص (أفغانيان، سوريان، وعراقي)".