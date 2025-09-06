living cost indicators
فيديو.. سترة نجاة تنقذ طفلاً من موت محقق بعرض البحر!

نجا طفل تركي يبلغ من العمر 6 سنوات فقط من الموت غرقًا في وسط البحر، عندما ظل طافيًا بفضل سترة نجاة، حتى وصول فرق الإنقاذ إلى المكان العميق الذي جرفته إليه المياه.

يذكر أن الطفل كان برفقة عائلته عند الشاطئ في ولاية مرسين المطلة على البحر المتوسط بجنوب تركيا، عندما دخل المياه للسباحة مرتديًا سترة نجاة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وسرعان ما جرفته موجة قوية، في غفلة من والديه، دون أن يتمكنا من الوصول إليه وإنقاذه، بينما ابتعد عنهما حتى اختفى عن الأنظار وسط البحر.

تدخلت فرقة إنقاذ بحرية وتتبعت المسار الذي ابتعد فيه الطفل، حتى الوصول إليه حيًا وطافيًا فوق الماء على بعد نحو 1.2 كيلومتر تقريبًا.

ووثق المنقذون تلك اللحظات بمقطع فيديو، حيث ظهر الطفل طافيًا وسط البحر، قبل أن ينزل إليه أحد المنقذين وينقله إلى قارب النجاة الكبير.

وقالت تقارير محلية، إن الطفل خضع لفحوصات طبية أثبتت سلامته، قبل تسليمه لعائلته في نهاية سعيدة ونادرة لحوادث السباحة في البحار.

العربية
{{article.title}}
