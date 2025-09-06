يحمل 3 جنسيات وعينه متضررة بانفجار.. من هو الأسير الثاني الذي ظهر في فيديو القسام؟

ووفق ما أورد موقع "واينت"، فإن فيديو الجمعة، كان الإشارة الأولى على أن ألون، لا زال على قيد الحياة. ولفت الموقع إلى أن "عازف البيانو الموهوب، الذي اختطف من حفل "نوى" في 7 أكتوبر لم يظهر في أي فيديو لحماس".

وقالت عائلة ألون إن تحليل الفيديو من قبل أخصائي عيون يظهر أنه لا يرى بعينه اليمنى.

ولفتت العائلة أنها كانت تعلم وفق شهادات رهائن كانوا مع ألون في الأسر، أنه يعاني من تدهور خطير في بصره جراء تعرضه لشظايا انفجار.

وقالت العائلة: "صدمنا برؤية حالة ألون". وأضافت: "بعد استشارة أخصائيي عيون في إسرائيل وحول العالم، اتضح أن ألون لا يرى بعينه اليمنى. يشير الرمش المتكرر في عينيه إلى صعوبة بالغة في التركيز والرؤية لفترات طويلة".

وقالت عائلته: "لا يوجد قانون دولي يجيز احتجاز مدني جريح دون علاج طبي مناسب". وأضافت: "تقع مسؤولية سلامة ألون على عاتق خاطفيه وقيادة حماس، الملزمين بحماية حياته وصحته وفقا لقواعد القانون الدولي".

وذكرت العائلة أيضا أن "ألون ليس مواطنا إسرائيليا فحسب، بل هو أيضا مواطن صربي وألماني، وأشارت إلى أنها تبذل جهودا للتحدث مع المبعوث الخاص لقضية المختطفين، ستيف ويتكوف، والمسؤولين في صربيا وألمانيا".