قيادي جديد تغتاله إسرائيل.. مَن هو؟

A + A -

أعلنت إسرائيل، الجمعة، اغتيال قيادي في حركة حماس في قطاع غزة، يعمل في قسم المالية، مشيرة إلى أنه مرتبط بعمليات التمويل للحركة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه: "تمكن سلاح الجو بتوجيه من الشاباك في وقت سابق من هذا الأسبوع من تصفية، نور الدين دبابش، الذي كان يعمل في قسم المالية في الجناح العسكري لحماس".

وتابع البيان: "خلال الحرب، كان المستهدف متورطا في جمع وتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة".

وأضاف: "استخدمت هذه الأموال لتعزيز الجناح العسكري، وتمويل الأنشطة العسكرية للحركة. مكّنت هذه الأموال من استمرار القتال وبقاء حماس في قطاع غزة".

هذا وكان الجيش الإسرائيلي، قد طالب السكان بإخلاء عدد من المناطق في مدينة غزة، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ما وصفه بـ"فتح أبواب الجحيم على غزة".