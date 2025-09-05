living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

" تمهيدًا لتوسيع العملية".. أدرعي: الجيش سيهاجم على مدار الأيام المقبلة عدة مباني!

5
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

جيش الدفاع سيهاجم على مدار الأيام المقبلة عدة مباني تم تحويلها لبنى تحتية ارهابية تمهيدًا لتوسيع العملية في مدينة غزة: كاميرات، غرف مراقبة، مواقع قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومراكز قيادة وسيطرة تمهيدًا لتوسيع الضربات لحماس في مدينة غزة أجرى جيش الدفاع بحثًا استخباراتيًا واسعًا ورصد نشاطًا إرهابيًا مكثفًا لمنظمة حماس الإرهابية في مجموعة واسعة من البنى التحتية في مدينة غزة، وخاصة في الأبراج متعددة الطوابق.

وبحسب عقيدة القتال المتبعة لدى حماس، لقد قامت المنظمة بدمج وسائل جمع معلومات استخبارية، وكاميرات، ومواقع قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدروع داخل هذه المباني، وفي بعضها أُنشئت غرف مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة. إضافة إلى ذلك، تمر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحماس بالقرب من هذه المباني بهدف وضع كمائن ضد قوات جيش الدفاع وتوفير طرق هروب محتملة من المقرات التي أُقيمت فيها.

كما تبيّن لجيش الدفاع أن حماس زرعت عبوات ناسفة عديدة قرب عدد من المباني في قطاع غزة. هذه العبوات معدّة للتفجير عن بُعد بواسطة وسائل المراقبة المثبّتة على المباني، بغية استهداف قوات الجيش عند اقترابها.

في الأيام القليلة المقبلة، سيهاجم جيش الدفاع بشكل دقيق البنى التحتية الإرهابية التي تشكّل تهديدًا مباشرًا على قواته. وقُبيل الهجوم، ستُتخذ خطوات عديدة لتقليص احتمال إصابة المدنيين إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك تحذيرات موجهة، واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والمراقبة الجوية، وغير ذلك من المعلومات الاستخباراتية الإضافية.

حماس الإرهابية تمارس استغلالًا ساخرًا للبنى التحتية المدنية في قطاع غزة، مما يعرّض السكان المدنيين في القطاع للخطر. ويدعو جيش الدفاع المدنيين في قطاع غزة إلى الامتناع قدر الإمكان عن التواجد في المباني والمناطق التي تُستخدم كبنى تحتية إرهابية أو في مناطق القتال النشط، حفاظًا على سلامتهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout