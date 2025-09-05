وزير الحرب الإسرائيلي: "بوابات جهنم" فُتحت...

A + A -

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنّ جيشه أصدر أمراً بإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، تمهيداً لتدميره، مؤكداً أنّ العملية العسكرية في القطاع دخلت مرحلة جديدة من التصعيد.

وقال كاتس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "بدأنا بإزالة القفل عن بوابات جهنم في غزة، وعندما يُفتح الباب لن يُغلق. نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي سيزداد حتى تقبل حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب".

وأضاف أنّ هذه الشروط تشمل "إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس بشكل كامل"، مهدداً بأنّ "الحركة ستُدمَّر إذا لم تستجب لهذه المطالب".

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الجيش بدأ بالفعل توسيع عملياته الميدانية في مدينة غزة، وأنّ المرحلة الأولى تشمل تدمير مبانٍ متعددة الطبقات.