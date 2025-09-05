أكثر من 2200 قتيل.. زلزال جديد يهز فجراً هذا البلد!

A + A -

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر هز جنوب شرق أفغانستان، اليوم الجمعة.

ومساء أمس الخميس، هز زلزال شرق أفغانستان، وذلك بعد 4 أيام على زلزال مدمر أوقع عددا كبيرا من الضحايا في ولاية كونار.

وذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي إف زد) أن زلزالاً قوته 6.2 درجة هز شرق أفغانستان اليوم. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

من جهته، أعلن مركز الزلازل الأورومتوسطي تسجيل زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في جبال هندوكوش شرقي أفغانستان. وبحسب المركز، يقع مركز الزلزال على بُعد 46 كيلومتراً شمال شرقي مدينة جلال آباد، وعلى عمق 42 كيلومتراً تحت الأرض.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال وقع الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش)، وبلغت قوته 5.6 درجات. وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 14 كيلومتراً من جلال آباد في ولاية ننغرهار.

ويأتي الزلزال في أعقاب آخر هز شرق أفغانستان هذا الأسبوع، فأودى بحياة أكثر من 2200 شخص، وتسبب في إصابة أكثر من 3600 آخرين، فضلاً عن تدمير قرى بأكملها وتشريد عشرات الآلاف.