نشر ورقة عُثِرَ عليها في جيب يحيى السنوار... ماذا رسم وكتب عليها؟ (صورة)

A + A -

كشفت إسرائيل عن ورقة صغيرة عُثر عليها في جيب رئيس حركة حماس السابق يحيى السنوار بعد مقتله في رفح، تحمل خطوطًا متعرجة ورموزًا توحي بأنها خريطة لأنفاق وملاجئ سرية.

وعلى مدى أشهر الحرب، ظل السنوار يختبئ تحت الأرض معتمدًا على شبكة الأنفاق المعقدة التي بنتها الحركة على مدى سنوات.