جريمة مروّعة.. أم تقتل وليدها وتلقيه في القمامة ثم تذهب للتسوق! (فيديو)

ألقت عناصر الأمن التركي القبض على أم في إسطنبول بعد أن قامت بقتل طفلها الرضيع والتخلص من جثته بجانب حاوية النفايات.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، تبين أن المشتبه بها أم لثلاثة أطفال، وأنها بعد التخلص من الجثة توجهت مباشرة إلى التسوق في أحد المتاجر، حيث التقطت كاميرات المراقبة لقطات لها داخل المتجر.

ووقع الحادث في 31 أغسطس بحي مجيدية، حيث عثر عمال النظافة على جثة الرضيع حديث الولادة بجانب حاوية القمامة.

وبعد الفحص، تبين وجود آثار إصابات على جسم الطفل، بما في ذلك جروح وحروق، كما كان الحبل السري مقطوعا. ونقلت الجثة إلى الطب الشرعي للفحص.

وخلال التحقيقات، اعترفت المشتبه بها بأنها أنجبت الطفل بمفردها في غرفة الغلاية المجاورة لشقتها، واستخدمت مقصا لقطع الحبل السري.

وأوضحت في إفادتها أنها تعاني من مشاكل في الذاكرة بسبب عملية جراحية سابقة في الدماغ، وأنها لا تتذكر تفاصيل الأحداث التي أعقبت الولادة، خاصة فيما يتعلق بإلحاق الضرر بالطفل.

كما كشفت التحقيقات أن الأم كانت تعاني من ظروف صعبة، بسبب عنف من زوجها السابق، وأن الحمل لم يكن معروفا لأفراد عائلها. وقد قررت المحكمة حبس الأم بتهمة القتل العمد بدافع وحشي، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة التفاصيل الكاملة للحادث.