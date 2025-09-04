العراق.. اعتقال 26 شخصا وضبط أسلحة نارية إثر مشاجرة في البصرة

A + A -

أعلنت قيادة عمليات البصرة مساء الأربعاء عن اعتقال 26 شخصا إثر مشاجرة وقعت في قضاء القرنة.

وذكرت القيادة في بيان صحفي: "بعد ورود بلاغ عن مشاجرة مسلحة في قضاء القرنة، انتقلت قوة عسكرية من اللواء الثاني عشر بالتعاون مع مركز شرطة القرنة وفصيل طوارئ قسم شرطة القرنة إلى موقع الحادث، وتم تطويق المنطقة بشكل محكم".

وأضاف البيان: "تمكنت القوة من القبض على 26 شخصا من أطراف المشاجرة، وضبطت مجموعة من العتاد العسكري تشمل رمانة يدوية (قنبلة يدوية) ومسدسا وبندقية كلاشنكوف"، مشيرا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات القانونية عليهم".